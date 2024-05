Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi\'nin eşyaları için belge talebi

Güncel

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin "Makam odasını ben kendi paramla yaptırdım, eşyalarımı istiyorum" açıklamasına cevap vererek, "Eşyaları kendisi aldığına, yaptırdığına dair faturaları, ödeme makbuzlarını getirsin teslim edelim. Tutanakla bu iş olmaz" dedi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, eski başkan Mehmet Çerçi'nin makam odasındaki eşyaları kendi parası ile yaptırdığı ve kamuoyunun bu konuda yanlış yönlendirildiği açıklamalarına tepki gösterdi. Kendilerinde bu eşyaların Mehmet Çerçi tarafından alındığına ilişkin herhangi bir belge olmadığını belirten Başkan Balaban, Çerçi'nin "Eşyalarımı istiyorum" sözlerine ise "Bunlar belgelenmeden buradan Melek Hanım'ın yaptığı tablolar dışında bir eşya vermek gibi bir şansımız yok" yanıtını verdi.

"TUTANAKLA BU İŞ OLMAZ"

Başkan Semih Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Mehmet Çerçi makam odasındaki eşyaların kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Biz de diyoruz ki bu eşyaların kendisine ait olduğunu belgelemesi gerekiyor. Eşyaların kendisine ait olduğuna dair fatura olması gerekiyor. Bu yeterli değil. Aynı şekilde Mehmet Çerçi tarafından hangi firmadan alındıysa, ama banka dekontu ama ödeme makbuzuyla kendisi tarafından ödendiğinin belgelenmesi gerekiyor. Bunun dışında tutanaktır, herhangi bir iddiadır bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Bu iddialar boş. Gerçekçi iddialar olmuyor."

"BELEDİYE ZARARA UĞRATILMIŞ"

Eski başkan Mehmet Çerçi'nin kendi döneminde bir arsa satışında Belediye'nin zarara uğratıldığı yönündeki iddialara verdiği yanıtın da kamuoyunu tatmin etmediğini vurgulayan Başkan Balaban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine bir arsa satımı. Bu arsa satımında da belediye başkanlığı yetkilileri imzayı atmış. O imzada da bilirkişi olarak 25-30 bin TL arasında metrekare değeri var. Fakat ne yazık ki 8 bin 500 TL'den bu arsa satılmış. Bunun da belgesi mevcut. Dünkü açıklamaları hiçbir şekilde bu kamu zararını örtmüyor, bir cevap niteliği de taşımıyor. Özellikle bir kez daha altını çiziyorum belediye başkan yardımcılarımız makam aracı kullanmıyorlar. Tasarruf tedbirlerini de en iyi şekilde uyguluyorlar. O nedenle buradan tüm kamuoyuna sesleniyorum. Bizler bir aydır çok olumlu işleri sizlerle birlikte gerçekleştirdik. 48 aracı iade ettik ama sistem tıkır tıkır işliyor. Hiçbir arabaya da ihtiyacımız yok."

"ŞEFFAFIZ, AÇIĞIZ. KAPALI KAPILAR ARDINDA BİR PLANIMIZ YOK"

Çerçi'nin "Belediyede olan biten her şey bana geliyor" sözlerine de yanıt veren Başkan Balaban, "Kendisi demiş ki 'Belediyede olan her şey bana geliyor.' Çok güzel. Gelebilir. Biz zaten her konuda şeffafız, açığız. Kapalı kapılar ardında bir plan programımız yok. Her şeyi de herkes öğrenebilir. Çünkü bizim halka hizmetten başka bir düşüncemiz yok. Belediyede olan her şey halkın kulağına gidecek. Açık, şeffaf bir belediyecilik nasıl yapılır halkımız en iyi şekilde görecek" dedi.

KAYNAK YARATILARAK BORÇLAR KAPATILACAK

Mehmet Çerçi'ye yaptığı olumlu çalışmalardan dolayı teşekkür eden Semih Balaban, devraldıkları devasa borcu da en kısa sürede kapatacaklarını sözlerine ekledi. Başkan Balaban, "Kendisi 1 milyar 100 milyon gibi çok ciddi bir borç bırakmış. Bu borcu da doğru bulmuyoruz. Ancak devlette devamlılık esastır ilkesiyle kaynak yaratarak bu borcu da ödeyeceğiz. Yunusemre Belediyesi'ni yeniden inşa edeceğiz. Bizler bu borçlar yapılırken her zaman bu borçların hesabını verebilen bir belediye olsun dedik. Fakat hesap da verilemiyor. Diyorlar ki; 'Şu kadar hizmet yaptık.' Peki 10 yılda belediye büyükşehir yasası ile birlikte köylerin ne kadar gayrı menkulleri belediyeye geçti? Kaç bin dönüm arazi satıldı? Bunları da araştırıyoruz. Önümüzdeki süreçte de kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

"BU BELEDİYEYİ HALKIN YÖNETTİĞİ BİR BELEDİYE YAPMAYA KARARLIYIZ"

Başkan Semih Balaban, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Artık bu polemiklere de girmek istemiyoruz. Hizmetle, halkçılıkla anılıyoruz. İlk hizmetlerimizden biri de köylerde kırsal mahalle olmak isteyen köylülerimizin talebini yerine getirmek. İsteyen köylerimizi yasaya uygun olarak kırsal mahalleye dönüştüreceğiz. Yine temizlik kampanyaları ile şehrimizin birçok noktasında kanalları, dereleri temizleyeceğiz. Temiz Yunusemre'yi, gönüllülerimizle, çalışanlarımızla kuracağız. Köylerde ve şehirde yarım kalan hizmetleri de tasarruf tedbirleri ve iyiliksever insanlarla birlikte tamamlayacağız. Hiçbir zaman mazeret üretmiyor, iş üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Bu belediyeyi halkın yönettiği bir belediye yapmaya kararlıyız. Bunun da adımlarını attık. En önemli itibar halkın gönlünde olmaktır."