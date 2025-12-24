Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Spil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Spil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

24.12.2025 14:37  Güncelleme: 15:33
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Spil Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaçları ve talepleri dinledi. Başkan Balaban, sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Spil Mahallesi'nde düzenlenen mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, ihtiyaçlar, talepler ve çözüm bekleyen konular ele alındı.

Mahalle ziyaretlerine hız kesmeden devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bu kez Spil Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Belediye Başkan Yardımcısı Mimar Yusuf Ataç, Park ve Bahçeler Müdürü Volkan Aydoğdu, Temizlik İşleri Müdürü Muğdat Gündoğdu'nun yanı sıra Aksa Doğalgaz Dağıtım A. Ş. Bölge Müdürü İbrahim Başaran ile İşletme Müdürü Yasin Korkmaz ve Mahalle Muhtarı Mehmet Calay'ın da yer aldığı buluşmada Balaban, vatandaşları tek tek dinledi.

Yaklaşık 2 saat süren ziyarette iletilen talepler, Başkan Balaban tarafından not alındı. Mahalle odaklı hizmet anlayışları doğrultusunda bu buluşmaları önemsediklerini ifade eden Belediye Başkanı Balaban, sorunların yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Yunusemre'de ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Balaban, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde vatandaşlarımızdan dinleyerek, önceliklerimizi buna göre belirliyoruz" diyerek, mahalle buluşmasının sonunda iletilen taleplerin ilgili birimlere aktarılacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Balaban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Spil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Spil Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
