Yunusemre Belediyesi 19 Mayıs'ta Bisiklet Turu Düzenledi

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
İlçede 100. Yıl Meydanı'ndan şehir merkezi istikametinde 19 Mayıs kutlamaları için oluşturulan 10 kilometrelik parkura yaklaşık 200 bisikletsever katıldı. Bisiklet tutkunları, ellerinde Türk bayraklarıyla müzikler eşliğinde pedal çevirerek 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.
Etkinlik sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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