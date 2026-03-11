Yunusemre Belediyesi'nden Park ve Yeşil Alanlarda Bahar Temizliği

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, baharın gelmesiyle ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarını başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında kullanımı azalan alanlarda kapsamlı bir bakım programı uyguluyor.

Halkın sağlığını ve yaşam kalitesini önceleyen Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde park, bahçe ve sokaklarda bahar temizliği çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında park alanlarında bakım ve temizlik yapılırken, sokaklarda ise ot biçme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, belirlenen program doğrultusunda her gün farklı mahallelerde ihtiyaç duyulan park ve sokaklarda bakım faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Semih Balaban da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların daha temiz ve bakımlı alanlarda zaöam geçirmesini önemsediklerini belirterek, "Yunusemre'de vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarının temiz, düzenli ve güvenli olması bizim için çok önemli. Baharın gelmesiyle birlikte park ve yeşil alanlarımızda bakım çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ekiplerimiz belirlenen program dahilinde ilçemizin farklı noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte keyifle vakit geçirebileceği, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Yunusemre oluşturmak" dedi.