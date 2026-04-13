Yunusemre Belediyesi Kadın El Emeği Pazarı'nda Girişimci Kadınların Ürünleri Satışa Sunuluyor

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulan Kadın El Emeği Pazarı ile girişimci kadınların ürünlerinin alıcıya ulaşmasını sağlıyor.

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi'ndeki kadınlar el ele vererek, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda bulunan pazarın ruhunu her salı canlandırmaya devam ediyor. Kadınların toplumsal dayanışmayı artırmak ve aile bütçesine destek sağlamak amacıyla ürettiği el yapımı ürünler, pazarda ziyaretçilerle buluşuyor.

Küçük tezgahlarda büyük emeklerin sergilendiği pazarda; her bir ürün kadınların sabrını ve ince işçiliğini yansıtıyor. Pazarda, el işi çantalar, doğal sabunlar, özgün takı tasarımları, iğne oyası, keçe, seramik, ahşap, ev yapımı yöresel lezzetler ve doğaya saygılı geri dönüştürülen ürünler bulunuyor.

Kazanç sağlarken birbirine destek olup üreten kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra ev stresinden uzaklaşıp, sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Dayanışma örneği sergileyen kadınlar, ziyaretçilerin bu pazarda sadece ürün değil, emek sabır ve sevgi aldıklarını dile getirdi.