Yunusemre Belediyesi Kırsal Mahallelerde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Veriyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Kırsal Mahallelerde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Veriyor

Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor, diş taraması yapıyor. Koruyucu Diş Hekimliği Derneği'nin desteğiyle gerçekleştirilen projede çocuklara hijyen seti ve ağız bakım ürünleri hediye ediliyor.

13.05.2024 15:40
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, kırsal mahallelerdeki okullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi veriyor, diş taraması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelere yönelik ağız sağlığı ve bakımı uygulaması gerçekleştiriliyor.

Koruyucu Diş Hekimliği Derneği'nin desteğiyle yaşama geçirilen ağız diş sağlığı eğitimi ve diş taramasında Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemi anlatıyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edecek olan projede çocuklara içerisinde hijyen seti ve ağız bakım ürünleri bulunan çantalar hediye ediliyor.

Kaynak: ANKA

Diş Sağlığı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Kırsal Mahallelerde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Veriyor - Son Dakika

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