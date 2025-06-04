(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Bayram süresince tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için birimlerimizce çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyesi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, Laleli, Karaköy, Horozköy ve Muradiye Pazaryeri ile İtfaiye bahçesinde kurbanlarını kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara, askılık, poşet, çay ve su dağıtımı yapılacak. Kesim noktalarının dışındaki sokaklarda, meydanlarda, caddelerde, parklarda ve kamuya ait yerlerde kurban kesimi yapan kişilere, Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından cezai işlem uygulanacak. İlçede ayrıca arife günü Muradiye ve Horozköy pazarları kurulacak. Vatandaşlar bayram öncesi alışverişlerini bu pazarlardan yapabilecek.

"Bayram süresince tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak"

Belediye Başkanı Semih Balaban, "Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram süresince tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için birimlerimizce çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.