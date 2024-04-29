Yunusemre Belediyesi'nde 100 Milyon Liralık Usulsüz Alım Tespit Edildi - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nde 100 Milyon Liralık Usulsüz Alım Tespit Edildi

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Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, seçim sonrası yapılan usulsüz alımları belgelemeden ödememe kararı aldıklarını açıkladı.

29.04.2024 18:07  Güncelleme: 18:17
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İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA)- Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, 31 Mart gecesi yerel seçimi CHP'nin kazandığı kesinleşince 00.10-05.07 saatleri arasında belediyeden 100 milyon lira tutarında alım yapıldığını tespit ettiklerini belirterek"Bu çeklerin hiçbirini belgelenmeden ödememe kararı aldık. Hiç kimse kafasına göre çek kesip belediyeden bunu tahsil edemeyecek" dedi.

CHP İletişim'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 31 Mart 2024 seçimlerinin gecesinde Yunusemre Belediyesi'nde CHP'nin kazandığı kesinleşince 00.10 ile 05.07 saatleri arasında belediyeden 100 milyon lira tutarında alım yapıldığının tespit edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, şunları söyledi:

"HİÇ KİMSE KAFASINA GÖRE ÇEK KESİP BELEDİYEDEN TAHSİL EDEMEYECEK"

"Hepinizin bildiği gibi Yunusemre Belediyesi'nde 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra 02.00'dan sabah 06.00'ya kadar çek kesildi, faturalar girişi oldu ve bizler de bunun usulsüz olduğunu söyledik. Bu çeklerin hiçbirini belgelenmeden ödememe kararı aldık. Bu konuda yetkili Başkan Yardımcımız Sayın Ali Kuyumcu hiçbir şekilde bu çek neye istinaden kesildi, bir belgesi var mı, bir hakkı var mı bunları belgelemeden de bütün bu çekleri ödememe kararı aldık ve ödemiyoruz. Belgeleyemedikleri sürece bu çekin neden hangi hakka hukuka, hangi hizmete karşı kesildiği belgelenmediği için belediyemizin bu değerlerine sahip çıkıyoruz ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Hiç kimse kafasına göre çek kesip belediyeden bunu tahsil edemeyecek."

Yunusemre Belediyesi\'nde 100 Milyon Liralık Usulsüz Alım Tespit Edildi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nde 100 Milyon Liralık Usulsüz Alım Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunusemre Belediyesi'nde 100 Milyon Liralık Usulsüz Alım Tespit Edildi - Son Dakika
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