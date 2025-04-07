Yunusemre Belediyesi'nden Güzelyurt Mahallesi'ne Yeni Yol Açma Çalışması - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden Güzelyurt Mahallesi'ne Yeni Yol Açma Çalışması

Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi'nde 315 metre uzunluğunda yeni bir yol açma çalışması gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Semih Balaban, halkın taleplerini karşılamak için bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti.

07.04.2025 14:02  Güncelleme: 14:26
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, Güzelyurt Mahallesi'nde yol açma çalışması yaptı. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkımızın yol açma ve asfaltla ilgili taleplerini çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçları adım adım karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Güzelyurt Mahallesi 5805. Sokak'ta yol açma çalışması yapıldı. 315 metre uzunluğunda toplam 850 metrekare olarak planlanan yol 2 şerit olacak. Yapımına başlanan yol, 5805 sokağı 5787 sokağa bağlayacak. Bölgede yapılan yol açma tamamlandıktan sonra, çalışma güzergahındaki trafik akışının rahatlaması ve daha güvenli bir trafik akışı sağlanacak.

"Amacımız, daha yaşanabilir Yunusemre inşa etmek"

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Semih Balaban, "Halkımızın yol açma ve asfaltla ilgili taleplerini çok iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçları adım adım karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, daha yaşanabilir ve modern bir Yunusemre'yi hep birlikte inşa etmek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Güzelyurt Mahallesi'ne Yeni Yol Açma Çalışması - Son Dakika

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