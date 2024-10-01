(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, ilçede yaşayan hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara, hasta yıkama ve kişisel bakım hizmeti vermeyi sürdürüyor.
Yunusemre Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren banyo ekibi, ilçedeki hasta, yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşlara banyo yaptırarak, kişisel bakımlarını yapıyor.
Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 444 62 09 nolu Çağrı Merkezi'ni arayarak talepte bulunabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Yunusemre Belediyesi’nden Hasta ve Yaşlılara Kişisel Bakım Hizmeti - Son Dakika
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