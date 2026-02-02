Yunusemre'de Kadınlara Yönelik Yüzme Kursları Kışın da Devam Ediyor

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, kadınlara yönelik yüzme kurslarına kış döneminde de devam ediyor.

Yaz aylarında başlatılan yüzme kurslarını kış döneminde de devam ettiren Yunusemre Belediyesi, kadınların hem spor yapmasını hem de yüzme öğrenmesini sağlıyor. Salı ve perşembe günleri sabah ve akşam grupları halinde düzenlenen kurslarda katılımcılara yüzme eğitimi veriliyor.

Sabah grubu eğitimleri 10.30-11.30 saatleri arasında Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde, 14.00-15.00 saatleri arasında ise Tarık Almış Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Akşam grubu eğitimleri de 20.45-21.45 saatleri arasında Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde veriliyor.

Spor İşleri Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerden son dokuz ayda bine yakın kadın faydalandı.

Özellikle çalışan kadınlar, kendilerini unutmayan ve bu hizmetin hayata geçirilmesini sağlayan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür etti.

Yüzme kursundan faydalanmak isteyen vatandaşların Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunabileceği ifade edildi.