Yunusemre Belediyesi’nden Otizm Farkındalık Çalışması

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi çalışanları, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bayram sonrası ilk mesai gününde mavi kurdele ile görev yaptı. Gün boyunca mavi kurdele ile çalışan Belediye Başkanı Semih Balaban, "Otizm tanısı erken yaşta konulduğu takdirde, verilecek eğitim desteğiyle otizmli bireyleri topluma kazandırabiliriz. Bu bilinçle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyesi, Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Belediye personeli, otizme dikkat çekmek, toplumda bu konuda duyarlılık oluşturmak amacıyla mavi kurdele takarak çalıştı. Farkındalık etkinlikleri kapsamında, Muradiye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören otizmli öğrencilerin el emeği sanatları ve resim çalışmaları, belediye ana hizmet binası girişinde sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kendisi de gün boyunca mavi kurdele ile çalışan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, otizmli bireylerin topluma kazandırılması için desteğin şart olduğunu vurgulayarak, "Otizm bir eksiklik değil, aksine büyük bir farklılıktır. Otizm tanısı erken yaşta konulduğu takdirde, verilecek eğitim desteğiyle otizmli bireyleri topluma kazandırabiliriz. Bu bilinçle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.