Yunusemre Belediyesi\'nin Güzelyurt Mahallesi\'nde düzenlediği kurslardan yüzlerce vatandaş faydalanıyor

Güncel

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği kurslardan yüzlerce vatandaş faydalanıyor.

Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın lokalleri ve meslek edindirme kurslarında vatandaşlar bir yandan sosyalleşirken bir yandan da yeni hobiler ediniyor. Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde de çeşitli alanlarda yaklaşık 650 kursiyer faydalanıyor.

TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerinin eserleri 15-17 Mayıs günleri arasında 12.00 ile 18.00 saatlerinde 100. Yıl Meydanı'nda sergilenecek.

Çocuk, genç, kadın ve erkeklerin de kayıt yaptırabileceği kurslardan yararlanmak isteyenler, Güzelyurt Mahallesi 5807 Sokak No: 1/p/4 adresinde hizmet veren merkezden bilgi alabilecek.