Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Programı Başlattı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Programı Başlattı

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir kısırlaştırma programı başlattıklarını duyurdu. Kısırlaştırma işleminin belediye bünyesinde veteriner hekimler tarafından yapılacağını belirten Başkan Balaban, sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına almanın ve onların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamanın, kısırlaştırma işlemleriyle mümkün olacağını vurguladı.

30.07.2024 15:21  Güncelleme: 16:00
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesinin önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir kısırlaştırma programı başlattıklarını duyurdu. Kısırlaştırma işleminin belediye bünyesinde veteriner hekimler tarafından yapılacağını belirten Başkan Balaban, "Bünyemizdeki veteriner teknikerlerimiz ise sadece kısırlaştırılacak olan hayvanların toplama işlemini yapacak" dedi.

Yunusemre Belediyesi, popülasyonunda artış gösteren sokak hayvanları sorununa çözüm bulmak amacıyla kolları sıvadı. Başkan Balaban, sokak hayvanları sorununu çözmek için harekete geçtiklerini açıkladı, belediye bünyesindeki veterinerler tarafından yapılacak kısırlaştırma işlemlerinin önemine değindi. Yeni işe alınan veteriner teknikerlerinin de bu sürece destek vereceğini dile getiren Başkan Balaban, sokak hayvanlarının sayısını kontrol altına almanın ve onların sağlıklı bir şekilde yaşamalarını sağlamanın, kısırlaştırma işlemleriyle mümkün olacağını vurguladı.

Balaban, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizin en önemli sorunlarından biri olan sokak hayvanları sorununu hayvanseverlerle birlikte süreç içerisinde çözeceğiz. Bunun en etkili çözümü kısırlaştırmadır. Bu anlamda belediyemize aldığımız veteriner ve veteriner teknikeri arkadaşlarla birlikte sorunu çözeceğiz. Kısırlaştırmayı veteriner arkadaşımız yapacak. Veteriner teknikerlerimiz asla kısırlaştırma işlemi yapmayacak. Bu konuda vatandaşlarımız yanlış bilgi sahibi olmasın. Hayvanları toplama ve kısırlaştırmaya hazırlama işlemini sadece veteriner teknikeri arkadaşlarımız yapacak. Bu konuda adım adım sonuç alacağız. Ama üzülerek söylüyorum bizden önceki 10 yıllık süreç içerisinde Yunusemre Belediyesi'nde bir tane bile sokak hayvanı kısırlaştırılmamış. Veterinerlerimiz ve teknikerlerimizle birlikte bu sorunu çözmek için kararlıyız. Amacımız hem hayvanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığını ve huzurunu korumak. Hemşehrilerimizin hiç şüphesi olmasın ki bu konuda belediye olarak çok hassasız. Sokak hayvanlarımız da bizim için birer candır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Kısırlaştırma Programı Başlattı - Son Dakika

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