Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çöp Konteynerlerini Temizliyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çöp Konteynerlerini Temizliyor

Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerine yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, rutin çöp toplama hizmetinin yanı sıra vatandaşların taleplerini de çözüme kavuşturuyor.

28.08.2024 15:18
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerine yönelik temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, rutin çöp toplama hizmetinin yanı sıra vatandaşların taleplerini de çözüme kavuşturuyor.

'Temiz Çevre Temiz Yunusemre' sloganı ile ilçe genelinde temizlik kampanyası başlatan Yunusemre Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığı ile 87 mahallede bulunan yaklaşık 6 bin çöp konteynerinde düzenli olarak çöp toplama işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca vatandaşların talep ettiği çöp konteynerlerinin temizlenmesi ve çöplerin alınması isteklerini de hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

"Yunusemre'de başlattığımız temizlik seferberliği devam edecek"

Belediye Başkanı Semih Balaban, "Göreve geldiğimiz günden bu yana başlattığımız temizlik kampanyası ile bu güne kadar pek çok mahallede tonlarca çöp topladık. Bu süreçte pek çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlarımız bize destek oldu. İlçemizde bulunan 87 mahallede bulunan yaklaşık 6 bin çöp konteynerlerinde de düzenli olarak çöp alma ve konteyner temizlik hizmeti veriyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın bizden talebi olan çöp alma ve konteyner temizliklerini de hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı ve temiz bir Yunusemre için var güçleri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yunusemre'de başlattığımız temizlik seferberliği devam edecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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