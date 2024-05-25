Yunusemre Belediyesi Temizlik Kampanyası Akmescit Mahallesinde Devam Ediyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Temizlik Kampanyası Akmescit Mahallesinde Devam Ediyor

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Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından başlatılan 'Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyası'nın bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Başkan Balaban'ın da katıldığı etkinlikte, iki buçuk ton çöp toplandı.

25.05.2024 18:12  Güncelleme: 19:25
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(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban tarafından başlatılan 'Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyası'nın bu haftaki durağı Akmescit Mahallesi oldu. Başkan Balaban'ın da katıldığı etkinlikte, iki buçuk ton çöp toplandı.

Yunusemre Belediyesi'nin başlattığı temizlik seferberliği, Akmescit Mahallesi'nde devam etti. Başkan Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Akmescit mahalle muhtarı Hayriye Karan, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, çevre gönüllüleri ve belediye çalışanlarının katıldığı etkinlikte iki buçuk ton çöp toplandı.

Etkinliğin her hafta devam edeceğini belirten Başkan Balaban, yaptığı açıklamada, Haydar Deresi'nin etrafındaki kirliliğe dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Temiz Yunusemre, Temiz Çevre Kampanyamızın bu hafta Akmescit mahallemizde gerçekleştirdik. Etkinliğimizde Akmescit'in temiz bir mahalle olduğunu gördük ve bundan büyük mutluluk duyduk. Ama Haydar Deresi dere olmaktan çıkarak çöp deresi haline dönüşmüş. Arkadaşlarımızla birlikte buradaki çöpleri topladık. Ancak bundan sonra vatandaşlarımız derenin temizliği konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyor. Bu hafta da yaklaşık 2,5 ton çöp topladık. Halkımızda temiz Yunusemre, temiz çevre bilinci oluşturmak için bu etkinliklerimiz devam edecek. Her hafta sonun düzenlediğimiz çevre temizliği etkinliğimize tüm halkımızı ve sivil toplum örgütlerimizi de davet ediyorum. Bu hafta etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Başkan Balaban, etkinliğin ardından Akmekcit mahalle muhtarı Hayriye Karan'dan mahallenin sorunlarını dinledi.

Yunusemre Belediyesi Temizlik Kampanyası Akmescit Mahallesinde Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Temizlik Kampanyası Akmescit Mahallesinde Devam Ediyor - Son Dakika

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