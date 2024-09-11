Yunusemre Belediyesi Ücretsiz Koro Eğitimleri Düzenliyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Ücretsiz Koro Eğitimleri Düzenliyor

Yunusemre Belediyesi, müziğe ilgi duyan çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz koro eğitimleri düzenleyecek. Çocuk ve yetişkinler için oluşturulacak 3 koro için başvurular alınmaya başlandı.

11.09.2024 12:14  Güncelleme: 12:45
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, müziğe ilgi duyan çocuklar ve yetişkinler için ücretsiz koro eğitimleri düzenleyecek.

Yunusemre Belediyesi, müziğe yatkın olan çocuk ve yetişkin yetenekleri keşfetmek amacıyla bünyesinde koro oluşturacak. Çocuk, Türk Halk Müziği ve Türk Müziği olmak üzere oluşturulacak 3 koro için başvurular alınmaya başladı. 10-15 yaş arası çocuklardan oluşacak Çocuk Korosu için başvuruda bulunmak isteyenler, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne velileriyle birlikte şahsen gelerek 18 Eylül Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilecek.

Yunusemre Belediyesi Türk Halk Müziği Koro Şefliğini Mustafa Kılınç yapacak. Koroya katılıp şarkı söylemek isteyen müzikseverlerin Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne şahsen gelerek 27 Eylül Cuma gününe kadar başvuruda bulunabilecek. Belediye bünyesinde oluşturulacak ve şefliğini Oya İzci'nin yapacağı Türk Müziği Korosunun da başvurularının şahsen Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne 18 Eylül tarihine kadar yapılacağı ve korolar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar belediyeyi arayabilecekler.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, amaçlarının Yunusemre'de sanatsal etkinlikleri yaygınlaştırmak olduğunu belirterek, oluşturulacak koroların önümüzdeki aylarda sahne alarak müzikseverlerle buluşacağını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Ücretsiz Koro Eğitimleri Düzenliyor - Son Dakika

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