Yunusemre Belediyesi Yaz Kursları Başladı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nin açtığı yaz kurslarında eğitimler başladı. Kurslardan yaklaşık 700 vatandaş faydalanıyor.

Yunusemre Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan yaz kurslarında eğitimler başladı. İlçe Halk Eğitim Merkezi'nden uzman öğretmenler eşliğinde verilen eğitimler, yaz ayları boyunca sürecek. Merkezde hafta içi 4 ile 14 yaş aralığındaki çocuklara satranç, gitar, keman, resim, tekvando, cimnastik, Kur'an-ı Kerim okuma, hızlı okuma, drama, kaligrafi ve karikatür kursu veriliyor. Kadınlara yönelik ise takı tasarım ve pilates kursu düzenleniyor.