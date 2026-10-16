9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 45 yaşındaki Matthew Stone, aralarında hamile kızı ve 2 küçük çocuğun da bulunduğu 8 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti. Katliamın ardından eve giren polisler, tuvalet ve lavaboların çalışmadığı, odaların idrar dolu şişelerle kaplandığı korkunç bir manzarayla karşılaştı. Stone'un ailesini yıllarca baskı altında tuttuğu, doğum yapmasına günler kalan kızının ise evden ayrılmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Erie kentinde 9 Ekim'de meydana gelen aile katliamına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Eşi, çocukları ve yakınlarının da aralarında bulunduğu 8 kişiyi silahla öldüren Matthew Stone'un, ailesinin hayatını uzun yıllardır kontrol ettiği ve evde son derece sağlıksız koşulların bulunduğu açıklandı.

Erie Polis Şefi Rick Lorah, olayın ardından yürütülen soruşturmada elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaştı.

EVİN HER YERİ İDRAR DOLU ŞİŞELERLE KAPLIYDI

Polis ekiplerinin katliamın yaşandığı Perry Caddesi'ndeki evde yaptığı incelemede, yaşam koşullarının son derece kötü olduğu belirlendi.

Evdeki duş, tuvalet ve mutfak lavabosunun çalışmadığı, çok sayıda 2 litrelik şişenin idrarla doldurularak odalara bırakıldığı tespit edildi.

Polis Şefi Lorah, dedektiflerin evi aşırı derecede kirli olarak tanımladığını belirterek içeride karşılaştıkları koşulların ciddi endişe yarattığını söyledi.

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

AİLESİNİ YILLARCA BASKI ALTINDA TUTMUŞ

Soruşturma kapsamında görüşülen aile yakınları, Matthew Stone'un eşinin ve çocuklarının hayatı üzerinde yıllardır baskı kurduğunu anlattı.

İfadelere göre Stone, aile üyelerinin parasal işlerini kontrol ediyor, evden ne zaman çıkabileceklerine ve akrabalarıyla ne zaman görüşebileceklerine müdahale ediyordu.

Stone'un kontrolcü davranışlarının, eşi Michelle'in ilk çocuğuna hamile kalmasının ardından giderek arttığı belirtildi. Michelle Stone'un zamanla arkadaşları ve geniş ailesiyle iletişimini büyük ölçüde kestiği öğrenildi.

Polis kayıtlarında aynı evle bağlantılı geçmiş bir aile içi şiddet olayının da bulunduğu açıklandı.

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

HAMİLE KIZI EVİ TERK ETMEYE HAZIRLANIYORDU

Katliamda hayatını kaybedenlerden birinin de 24 yaşındaki hamile Angelina Stone olduğu belirlendi.

Doğum yapmasına günler kalan genç kadının, bebeğini dünyaya getirdikten sonra aile evinden ayrılmayı planladığı ortaya çıktı.

Polisin evde yaptığı aramada Angelina'nın odasında çantalara ve kutulara yerleştirilmiş çok sayıda eşya bulundu.

Genç kadının ayrıca babasından uzaklaşmak amacıyla soyadını değiştirmek için resmi başvuruda bulunduğu öğrenildi. Başvurusunda babasının ruhsal durumuyla ilgili endişelerini dile getirdiği ve tıp alanında kariyer yapmak istediği belirtildi.

YARDIMA GELEN İKİ KADINI DA ÖLDÜRDÜ

Polisin açıkladığı bilgilere göre Angelina Stone, doğum için hastaneye gitmek amacıyla teyzesi Lora Lee Roberts'tan yardım istedi.

Roberts, arkadaşı Twila Tanner ile birlikte eve geldi. Ancak iki kadın evin dışında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Polis, ilk silah seslerinin kadınlara yönelik saldırı sırasında duyulduğunu değerlendiriyor.

Olay yerine ulaşan ekipler, evde ve çevresinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

2 KÜÇÜK ÇOCUK DA KATLİAMDA HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda Matthew Stone'un 44 yaşındaki eşi Michelle Stone, 24 yaşındaki hamile kızı Angelina Stone, 21 yaşındaki oğlu Matthew Stone Jr., 19 yaşındaki oğlu Jonathan Stone, 37 yaşındaki Lora Lee Roberts ve 51 yaşındaki Twila Tanner yaşamını yitirdi.

Evde bulunan 5 yaşındaki bir erkek çocuk ile yaklaşık 2 yaşındaki bir kız çocuğu da saldırının kurbanları arasında yer aldı.

Sekiz kişiyi öldüren 45 yaşındaki Matthew Stone'un daha sonra aynı silahla yaşamına son verdiği belirlendi. Böylece olayda ölenlerin sayısı saldırganla birlikte 9'a yükseldi.

POLİSİN AÇIKLAMALARI YENİ SORULAR DOĞURDU

Katliamın ardından ortaya çıkan aile içi baskı, geçmiş şiddet kayıtları ve evdeki yaşam koşulları, olay öncesinde yaşananların neden daha erken fark edilmediği sorusunu gündeme getirdi.

Yetkililer, aile üyelerinin yıllarca yaşadığı koşulların ve katliama giden sürecin soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Amerika Birleşik DevletleriPennsylvaniaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
Zabıta baskınında akılalmaz savunma Tarihi geçmiş ürünleri yedi Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
Nihat Kahveci, 6-0’lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana Nihat Kahveci, 6-0'lık tarihi facia sonrası Fenerbahçeli yıldızı alkışladı: Helal olsun lan sana
60’tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu Türk şekerleme devi iflas etti 60'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu! Türk şekerleme devi iflas etti
Jhon Duran’ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip Jhon Duran'ın yıldızlaştığı gecede Benfica 4 golle galip
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Italiano’dan Orkun Kökçü’nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm Italiano'dan Orkun Kökçü'nün sağlık durumu hakkında açıklama: Çok üzgünüm
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek Saat sisteminde tarihi değişim Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
09:40
Galatasaray’dan Richarlison bombası Tottenham ile pazarlık başladı
Galatasaray'dan Richarlison bombası! Tottenham ile pazarlık başladı
09:12
Fahrettin Koca’dan Beşiktaş’ın zaferine olay yorum
Fahrettin Koca'dan Beşiktaş'ın zaferine olay yorum
08:59
Beşiktaş ve Trabzonspor’dan çifte zafer UEFA ülke puanı güncellendi
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
07:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
06:48
ABD’de seçim öncesi gizemli mektuplar FBI devrede
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede
06:13
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek Saat sisteminde tarihi değişim
Dakikalar artık 61 saniye sürmeyecek! Saat sisteminde tarihi değişim
00:33
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
22:43
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
Evindeki 3 maçta 1 gol bile atamadılar, deplasmanda 4 maçta 10 puan topladılar
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
21:53
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
20:27
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
20:27
Riyad’daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Riyad'daki havalimanına saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:29
Diyarbakır’da savaş uçakları peş peşe havalandı MSB’den açıklama geldi
Diyarbakır'da savaş uçakları peş peşe havalandı! MSB'den açıklama geldi
18:54
Yalova’da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
Yalova'da eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
18:43
Husiler, Yemen’de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Husiler, Yemen'de başkanlık sarayını füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 09:49:14. #7.12#
SON DAKİKA: 9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei