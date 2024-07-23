Yunusemre Belediyesi Yuntdağı'nda Sanat Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Yuntdağı'nda Sanat Etkinlikleri Başladı

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı\'nda Sanat Etkinlikleri Başladı

Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı'nda düzenlediği sanat etkinlikleri, Recepli ve Karakoca Mahallelerinde başladı. Etkinlikler yaz sezonu boyunca kırsal mahallelerde devam edecek.

23.07.2024 12:36  Güncelleme: 12:41
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Yuntdağı Sanat Etkinlikleri başladı. İlk olarak Recepli ve Karakoca Mahallelerinde start alan etkinlikler, kırsal mahallelerde yaz sezonu boyunca devam edecek.

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda bir ilke imza attı. Yuntdağı'nda Sanat Etkinlikleri'nin ilki Recepli ve Karakoca Mahalleleri'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Sarar Şıktaş, Pelitalan Muhtarı Ömer Altındağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanat etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi, kukla ve sihirbaz gösterisi yapıldı.

Pelitalan Muhtarı Ömer Altındağ, "Yunusemre Belediyesi bizler için güzel bir program hazırlamış. Mahalle sakinlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Yunusemre Belediyesi ve Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür ederiz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Yenilmez ise "Etkinlik çok güzel, çok memnun olduk. Böyle güzel bir etkinlikten dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkür ederim" diye konuştu.

Yuntdağı Sanat Etkinlikleri, bugün Sakallı-Turgutalp'ta, 24 Temmuz Çarşamba günü Demirci-Kayapınar'da, 25 Temmuz Perşembe günü ise Örencik-Gökçeler'de devam edecek.

Kaynak: ANKA

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