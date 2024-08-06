Yunusemre Belediyespor\'da 2024-2025 sezonu öncesinde antrenörlerle toplantı yapıldı

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyespor'da 2024-2025 sezonu öncesinde futbol antrenörleriyle toplantı yapılarak yol haritası belirlendi.

Yunusemre Belediyespor'da 2024-2025 futbol sezonu öncesinde antrenörlerle yapılan toplantıda, altyapı planlaması yapılarak yol haritası belirlendi.

Altyapıda tüm kategorilerde mücadele edeceklerinin altını çizen Kulüp Başkanı Bülent Kanik, "Yeni sezonda elit gruplarımızla tüm altyapı kategorilerinde mücadele edeceğiz. Geçen sezon fiziksel ve zihinsel anlamda gelişirken, çok sayıda kategoride de sportif başarılar kazanmıştık. Bu sezon da öncekinden daha fazlasını yapmayı planlıyoruz. Örnek bir altyapı modeliyle hem kulübümüzü hem şehrimizi Türkiye şampiyonalarında temsil etmek istiyoruz. Tabii ki bu yolda antrenörlerimize büyük görevler düşecek" dedi.