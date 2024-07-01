Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası Gerçekleştirildi

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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Yunusemre Dağ Bisikleti Maratonu Türkiye Şampiyonası" 87 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunus Emre Kültür Park'ta startı verilen şampiyona, 29 kilometrelik parkurda kıyasıya heyecana ve çekişmeye sahne oldu. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Semih Balaban, tüm sporcuları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizler en başından amatör spor branşlarına elimizden geldiği kadar destek olacağımızın altını çizmiştik. Bugün bunun en somut örneğini kanıtlamış oluyoruz. Şampiyonaya katkı vermek bizim için bir belediyecilik görevidir. Başarılı olsun olmasın, bu yarışmaya katılan tüm sporcularımızın alnından öpüyorum. Önemli olan yarışmaktır, burada yarışan herkes bu işi başarmıştır" dedi.