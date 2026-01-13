Yunusemre\'de 2025 Yılında Bin 464 Çift Hayatını Birleştirdi

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, 2025 yılında hayatını birleştirmek isteyen bin 464 çiftin nikahını kıydı. Belediye Başkanı Semih Balaban da yıl içerisinde kıydığı 69 nikahta genç çiftlerin heyecanına ortak oldu.

Yunusemre'de 2025 yılında yuva kurmak için Belediye Evlendirme Memurluğu'na başvuran bin 464 çiftin nikahı kıyıldı. Yabancı uyruklu 60 çiftin nikah akdi gerçekleştirilirken; Balaban da 2025 yılında 69 çiftin nikahını kıydı.

Balaban, hayatlarını birleştiren çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aile, toplumun en sağlam temeli ve en değerli birliğidir. 2025 yılında ilçemizde bin 464 çiftin nikahını kıydık, 69 nikah törenine bizzat katılarak genç çiftlerimizin bu özel günlerine ortak oldum. Onlara, ömür boyu mutluluklar ve huzur dolu bir hayat diliyorum" dedi.