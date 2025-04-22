Yunusemre'de 23 Nisan Coşkusu

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi'nin Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri'nde düzenlenen etkinliklerde 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Yunusemre Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri'nde devam etti. Topçuasım, Uncubozköy, Yenimahalle, Ayn-i Ali, Horozköy, Tevfikiye, Mareşal Fevzi Çakmak, Hafsa Sultan Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezleri ile TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Merkezlerde bulunan Oyun Odası minikleri tarafından düzenlenen etkinliklerde çeşitli gösterilerle 23 Nisan coşkusu tavan yaptı. 7'den 70'e herkesi kahkahaya boğan Muhteşem ve Çilli Şov'un da performans sergilediği programa Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şaver Yüksel ve Kadın Dayanışma ve Eğitim Merkezi Koordinatörü Burçin Umut Doğru katıldı.

Programa katılan çocuklara hediyeler veren ve program boyunca onların eğlenceli anlarına ortak olan Başkan Yardımcısı Arslan, şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim yarınlarımız"

"Sizlere Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ın selamlarını iletiyorum. Bu bayramı sadece bizim çocuklarımız değil, dünyanın dört bir yanında yaşayan çocuklar kutlamaktadır. Dünya genelinde başka bir lider yoktur ki çocuklara bugünü versin. Bu önemin ardında yatan şey; çocuklarımız bizim yarınlarımız. Onlar geleceğin doktoru, mühendisi, avukatı, öğretmeni... Onlar bizim gelecek nesillerimiz, yetişen taze fidanlarımız. Bu nedenle bugün bu etkinliği düzenleyen, emek veren çocuklarımıza, öğretmenlerimize ve onları bu bayrama cıvıl cıvıl hazırlayan çok kıymetli annelerimize teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun."