Yunusemre'de Cinayet İddiası: 1 Kişi Tutuklandı
Yunusemre'de Cinayet İddiası: 1 Kişi Tutuklandı

Yunusemre\'de Cinayet İddiası: 1 Kişi Tutuklandı
07.04.2026 00:27
65 yaşındaki kadının evinde ölü bulunmasının ardından 3 kişi gözaltına alındı, 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 65 yaşındaki kadının, evinde boynuna tülbent sarılı halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ayni Ali Mahallesi'nde 31 Mart'ta, Mürşide Böcüne'nin (65) evinde ölü bulunmasının ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, kadının boğazında tülbent bulunması ve yüzü ile boynunda morluklar olması üzerine olayın cinayet olduğunu değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında Böcüne'nin eşi, yakınları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 34 kişinin bilgisine başvuruldu, çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 1200 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan incelemede, Böcüne'nin eşinin evden ayrılmasının ardından siyah kıyafetli bir kişinin sokağa girip yaklaşık yarım saat sonra ayrıldığı belirlendi.

Kimliği E.A. (32) olarak tespit edilen şüphelinin olay öncesi keşif yaptığı, olayın ardından bir arkadaşı aracılığıyla 5 yarım altın bozdurduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.A. (32), B.A. (20) ve A.Ç.A. (16) gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda 60 bin 700 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.A. savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunusemre'de Cinayet İddiası: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yunusemre'de Cinayet İddiası: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
