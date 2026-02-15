Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Seyitli Mahallesi'ne Kazandırılan Projeleri İnceledi - Son Dakika
Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, Seyitli Mahallesi'ne Kazandırılan Projeleri İnceledi

15.02.2026 16:26  Güncelleme: 20:24
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde kadınların ibadet edebileceği ve sosyalleşebileceği iki yeni alanın yapımını tamamladı. Balaban, projeye katkı sunan hayırseverler ve mahalle sakinleriyle birlikte açılışta bulundu.

(MANİSA) - Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Seyitli Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve kadınların hem ibadetlerini yerine getirebilecekleri hem de sosyalleşebilecekleri iki yeni alanı ziyaret etti.

Yunusemre Belediyesi ile iyiliksever vatandaşların iş birliğinde mahallede yapımı sürdürülen kadınlara yönelik ibadet alanındaki çalışmalar tamamlandı. Balaban; Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Özel Kalem Müdürü Seyit Ali Özmen, Seyitli Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan, projeye destek veren hayırseverler ve mahalle sakinleriyle birlikte tamamlanan iki binada incelemelerde bulundu.

Atıl durumdaki iki yapının yenilenerek Seyitli'de yaşayan kadınların hizmetine sunulduğunu belirten Balaban, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Seyitli Mahallesi'ne değer katan önemli bir eseri daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Uzun süredir kullanılmayan iki binanın baştan sona düzenlenerek kadınlar için hem ibadet edebilecekleri hem de bir araya gelip sosyalleşebilecekleri bir yaşam alanına dönüştürüldüğünü vurgulayan Balaban, kadınların burada ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirip dayanışma içinde buluşabileceklerini söyledi.

Balaban ayrıca projeye katkı sunan hayırseverlere ve Mahalle Muhtarı İbrahim Gürcan'a teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Gürcan da Seyitli'ye kazandırılan yeni alanlar dolayısıylan Balaban ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balaban, Güncel, Son Dakika

