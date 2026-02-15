Yunusemre'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
Yunusemre'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

Yunusemre'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı
15.02.2026 19:15
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamp yapan 18 yaşındaki Halil Burak Şen kayboldu, arama çalışmaları başladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamp yaptığı alanda kaybolduğu ileri sürülen genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bağyolu Mahallesi'ndeki gölet mevkisine dün kamp yapmak için gelen Halil Burak Şen'i (18) sabah uyandığında göremeyen arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Şen'i bulmak için Bağyolu Göleti ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Arama çalışmaları sırasında kayıp gence ait olduğu değerlendirilen ayakkabının gölet kenarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Yunusemre'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı

SON DAKİKA: Yunusemre'de Kayıp Genç İçin Arama Başlatıldı - Son Dakika
