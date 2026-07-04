Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akgedik Mahallesi'ndeki inşaat alanında işçilerin konakladığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Yunusemre'de Konteyner Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?