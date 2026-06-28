Yunusemre'de Yangın Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika
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Yunusemre'de Yangın Tartışması Kavga Çıkardı

Yunusemre\'de Yangın Tartışması Kavga Çıkardı
28.06.2026 21:13
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Yunusemre'de çıkan yangın sonrası komşu aileler arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde evlerin yakınında çıkan ot yangını sonrası komşu iki aile arasında çıkan 'Senin çocuğun yaktı' tartışması, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Polisin müdahalesiyle büyümeden önlenen olayda 6 kişi, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Doğan Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Yerleşim yerlerine yakın alandaki otluk bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin evlere yaklaşması mahallede panik yaratırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına alarak, söndürdü.

YANGIN SÖNDÜ, KAVGA BAŞLADI

Yangının söndürülmesinin ardından komşu iki aile arasında, 'Yangını senin çocuğun çıkardı, az daha evlerimiz yanacaktı' iddiasıyla tartışma çıktı. Gerginliğin artması üzerine tartışma; kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 GÖZALTI

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemleri alarak kavgaya müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin de sevk edildiği olayda, kavgaya karıştığı tespit edilen her iki aileden 6 şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Hafif şekilde yaralanan ve hastaneye gitmeyi reddeden 3 kişi ise ambulanslarda tedavi edildi.

Öte yandan, olayda pompalı tüfekle havaya ateş açıldığı ve tüfeğe de ekipler tarafından el konulduğu, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yunusemre'de Yangın Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika

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