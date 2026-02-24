Yunuslar Tekneye Eşlik Etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunusların tekneye eşlik etmesi, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Güzelçamlı açıklarında teknesiyle gezintiye çıkan Mehmet Yıldız, yunuslarla karşılaştı.
Yıldız, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüde, yunusların denizde ilerleyen tekneye bir süre eşlik etmesi yer aldı.
