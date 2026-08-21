Yunuslar Tekneye Eşlik Etti - Son Dakika
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Yunuslar Tekneye Eşlik Etti

Yunuslar Tekneye Eşlik Etti
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Tekirdağ açıklarında teknelere yunusların eşlik ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

MARMARA Denizi'nde Tekirdağ açıklarında yunusların teknelere eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Marmara Denizi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, Tekirdağ açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslarla karşılaştı. Teknenin ilerlediği sırada ortaya çıkan yunuslar, bir süre tekneye eşlik etti. Teknenin önünde ve çevresinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı. Yunusları gören vatandaşlardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yunusların teknenin önünde ve yanında yüzerek tekneye eşlik ettiği anlar yer aldı.

Bir süre tekneyle birlikte ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunuslar Tekneye Eşlik Etti - Son Dakika

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