Yunusların Gülümsemesi - Son Dakika
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Yunusların Gülümsemesi

İtalya'daki bir akvaryumda yunusların sosyal iletişimde gülümsemeye benzer yüz hareketleri gösterdiği belirlendi.

03.10.2024 17:20
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İtalya'daki bir akvaryumda bulunan şişe burunlu yunuslar üzerine yapılan çalışmada, yunusların sosyal iletişim kurarken olumlu bir tepki olarak gülümsemeye benzer yüz hareketi gösterdikleri saptandı.

Araştırmada, başkent Roma'daki bir akvaryumda yaşayan 6'sı erkek 11 yunusun sosyal etkileşimleri incelenerek olumlu iletişimlerinde yüz hareketleri kullandıkları gözlemlendi.

Ağızlarını açarak karşılarındaki yunuslarla iletişim kuran canlıların bu hareketi, insan gülümsemesine benzerken diğer yunusların da buna yüzde 33 aynı hareketle karşılık verdiği görüldü.

Yunusların, kendi başlarına ya da bir insanla iletişim halinde olduklarında bu davranıştan genellikle uzak durdukları gözlemlenirken bu deniz memelilerinin, söz konusu ifadeleri çoğunlukla başka bir yunusla iletişim kurarken takındığı saptandı.

Araştırmacılardan Elisabetta Palagi, açık ağız ifadeleri ve bu ifadenin taklit edilmesinin birçok memelide gözlemlendiğini ve bunun hem yunuslarda hem de bu davranışı sergileyen diğer memelilerde karmaşık sosyal etkileşimlerin şekillenmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Palagi ayrıca, herhangi bir tehdit içermeyen açık ağızlı yüz ifadelerinin "oyun, yardımlaşma ve eğlence" gibi sinyaller verdiğini kaydetti.

Araştırma, "iScience" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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