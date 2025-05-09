Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan Anneler Günü Mesajı

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Annelere verilebilecek en güzel hediye, çocukları ve sahip olduklarıyla güven ve mutluluk içinde yaşayabilecekleri bir hayat" dedi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Demirçalı'nın mesajı şöyle:

"Annelerimiz sonsuz bir sevginin, merhametin, fedakarlığın, sabrın, şefkatin sembolü, yaşımız kaç olursa her birimiz için en büyük güç kaynağıdır. Annelerimizin hayatımızdaki varlıklarını, bizlere kattıkları değeri, onlara karşı duyduğumuz sevgi ve saygıyı ifade edebilmek, kelimelere dökebilmek gerçekten çok güç. Annelerimize her daim yolumuzu aydınlatan ışıkları için şükranlarımızı ne kadar sunsak azdır. Onlara edilebilecek en güzel teşekkür, verilebilecek en iyi hediyenin, çocukları ve sahip olduklarıyla güven ve mutluluk içinde yaşayabilecekleri, tüm kötülüklerin onları ve kimseyi incitmediği bir hayat, bir dünya olduğuna inanıyorum. Bizi bizden iyi tanıyan, sonsuz sevgi ve sabrını büyük bir cömertlikle sunan, 'gölgesi yeter' dediğimiz annelerimizin, anne adaylarının ve bu eşsiz duyguyu yüreklerinde taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."