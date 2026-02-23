Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: "Dervişler Kent Lokantamızda Ramazan Boyunca Tüm Vatandaşlarımıza Ücretsiz İftar Hizmeti Sunacağız"

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Dervişler Kent Lokantamızda ramazan boyunca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz iftar hizmeti sunacağız. Amacımız, paylaşma kültürünü büyütmek ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmak" dedi.

Demirçalı, ramazan ayının ilk günlerinde Dervişler Kent Lokantası'nda düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla buluştu. Masaları tek tek dolaşan Demirçalı, hemşehrileriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Demirçalı, burada yaptığı açıklamada, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, "Dervişler Kent Lokantamızda ramazan boyunca tüm vatandaşlarımıza ücretsiz iftar hizmeti sunacağız. Amacımız, paylaşma kültürünü büyütmek ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaktır" ifadelerini kullandı.

İftar programına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz iftar hizmetinden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, uygulama dolayısıyla belediyeye teşekkür etti.