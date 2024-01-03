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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Abdioğlu Özler, Abdioğlu Cumhuriyet, Eski Misis, Kışla ve Özgür mahallelerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kocaispir, yapılan görüşmelerde esnafın ve vatandaşların taleplerini dinleyerek çalışmalarını bu görüşmelerin ışığında şekillendirdiğini belirtti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
03.01.2024 - 16:07,
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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Kocaispir, Abdioğlu Özler, Abdioğlu Cumhuriyet, Eski Misis, Kışla ve Özgür mahallelerini ziyaret etti.

Kocaispir, sohbet ettiği esnafın ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, "Mahallelerimizi tek tek gezerek vatandaşlarımızı dinliyor ve çalışmalarımızı bu görüşmelerin ışığında yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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