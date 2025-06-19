Yüreğir Belediyesi Kreşlerinde Mezuniyet Coşkusu

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Hayme Ana Konağı'nda düzenlenen törende mezuniyet coşkusu yaşadı.

Minik Yürekler Kreşi ile Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ve Hanım Sabuncu Kreşi 6 yaş grubu öğrencileri mezun oldu. Yüreğir Belediyesi Hayme Ana Konağı'nda düzenlenen mezuniyet törenine, üç kreşte eğitim gören minikler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni için gösteri hazırlayan çocuklar, sergiledikleri performansla kendilerini izlemeye gelen ailelerine duygu dolu anlar yaşattı. Tören sonunda karne ve başarı belgelerini alan öğrenciler, hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Törende konuşan Yüreğir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Mehlika Özgören, yıl boyu görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek, mezun olan çocuklara başarılı bir hayat, aileleri ile birlikte güzel bir yaz tatili diledi.