Yüreğir'de minikler mezuniyet coşkusu yaşadı

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende mezuniyet coşkusu yaşadı.

Yüreğir Belediyesi'nin Minik Yürekler, Yusuf Turgut, Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu Kreşi 6 yaş grubu öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine dört kreşte eğitim gören miniklerin aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni için birbirinden renkli birçok gösteri hazırlayan minikler, sergiledikleri performansla kendilerini izlemeye gelen ailelerine duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı. Mezuniyet töreni sonunda karne ve başarı belgelerini alan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Törende konuşan Belediye Başkan Vekili Cafer Boyraz, yıl boyu fedakarca görev yapan öğretmenlere teşekkür ederek, mezun olan miniklere başarılı bir hayat, aileleri ile birlikte güzel bir yaz tatili diledi.