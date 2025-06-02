Yüreğir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerde Bulundu

(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi market, tatlı ve şekerleme satan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde yurttaşların sağlığı ve güvenliği için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tatlı imalathaneleri, büyük marketlerin şekerleme ve tatlı reyonları ve kuruyemişçiler denetlendi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine, mamul, yarı mamullerin özelliklerine, üretim ve soğuk hava depolarına bakıldı. İşletmelerde gerekli incelemeler yapılarak üretimin gıda yönetmeliğine uygun olup olmadığı ve işletmelerin teknik ve fiziki uygunluğuna bakıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca belediye veteriner hekimi ile birlikte ilçe geneli kurban satış alanlarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde kurbanlık hayvanların küpe, pasaport, sağlık raporları ve satış alanlarının hijyen koşulları titizlikle kontrol edildi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Zabıta ekiplerimiz, mübarek Kurban Bayramı öncesinde ilçemizde bulunan pastanelerde, marketlerde ve kurban satış alanlarında, gerekli denetimlerde bulunuyor. Rutin olarak yaptığımız denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.