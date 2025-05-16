Yüregir Belediyesi'nden Cam Şişe Kumbarası

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, atık cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması için ilçe merkezine cam şişe toplama kumbaraları yerleştirdi. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Bu projelerimiz kapsamında da biz belediye olarak cam şişelerinin, cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması kapsamında bir çalışma yaptık. Cam atık kumbarasını ilk etapta ilçemizin üç farklı noktasına yerleştirdik" dedi.

Atık cam şişelerin geri dönüşüme kazandırılması için yürütülen çalışma ile Yüreğir Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi yanı, Yüreğir Millet Bahçesi ve Atakent 15 Temmuz Şehitler Parkı olmak üzere üç noktaya cam şişe toplama kumbarası yerleştirdi.

Yüreğir'in daha temiz ve daha yaşanılabilir bir ilçe haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Yüreğir Belediyesi, yerleştirilen kumbaralarda biriken cam şişeleri ve cam atıklarını, belirli zaman aralıklarıyla toplayarak geri dönüşüme kazandıracak.

Cam atıklarının doğada 4 bin yılda kaybolduğunu vurgulayan Başkan Ali Demirçalı, "Yüreğir Belediyesi olarak çevreye olan duyarlılığı artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla birçok projemiz var. Bu projelerimiz kapsamında da biz belediye olarak cam şişelerinin, cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması kapsamında bir çalışma yaptık. Cam atık kumbarasını ilk etapta ilçemizin üç farklı noktasına yerleştirdik. Halkımızın da cam atıklarının toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması noktasında desteğini ve katılımlarını bekliyoruz" diye konuştu.