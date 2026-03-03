Yüreğir Belediyesi'nden Taşköprü'de Beş Bin Kişilik İftar Sofrası - Son Dakika
Yüreğir Belediyesi'nden Taşköprü'de Beş Bin Kişilik İftar Sofrası

03.03.2026 11:00  Güncelleme: 11:50
Yüreğir Belediyesi'nin düzenlediği Taşköprü Halk İftarı'nda beş bin kişi aynı sofrada buluştu. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, etkinliği geleneksel hale getireceklerini açıkladı ve ramazanın manevi atmosferinin paylaşıldığı programda ilahiler ve semazen gösterileri yer aldı.

Yüreğir Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla tarihi Taşköprü üzerinde iftar programı düzenledi. Tarihi dokusu ve manzarasıyla Adana'nın simgelerinden Taşköprü üzerinde kurulan iftar sofrası, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Yoğun katılımın olduğu programda semazen gösterisi, Kur'an-ı tivaleti ve ilahilerle ramazanın manevi iklimi yaşatıldı.

İftar programında konuşan Demirçalı, ilki düzenlenen Taşköprü Halk İftarı'nı geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu tarihi Taşköprü'müz üzerinde hemşehrilerimizle birlikte yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Soframızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmayı her yıl daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Programa, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı Yakıt, Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazanın bereketini ve dayanışma ruhunu tarihi Taşköprü üzerinde hep birlikte yaşayan Adanalılar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Yüreğir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
