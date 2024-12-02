Yüreğir Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Hazırlık Kitabı Desteği - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Hazırlık Kitabı Desteği

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Yüreğir Belediyesi, bu yıl LGS ve TYT sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, öğrencilerin sınav stresine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.

02.12.2024 13:13  Güncelleme: 13:19
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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi, ilçede bu yıl sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Liselere Giriş Sınavı (LGS) hazırlık kitabı, üniversite sınavına girecek öğrencilere ise Temel Yeterlilik Testi (TYT) hazırlık kitabı dağıtımına başladı.

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, ilçede bu yıl LGS'ye girecek olan 8. sınıf öğrencileri ve üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine kaynak kitap seti dağıtımına başladı. Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın desteği ile kapı kapı gezen ekipler, sağlanan kitap desteğiyle öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Bu yıl sınava girecek olan Yüreğirli öğrencilere destek olmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Demirçalı, "Yüreğirli gençlerimizin sınav stresine bir nebze olsun ilaç olabildiysek ne mutlu bize" dedi. Öğrenimine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin sınava hazırlık kitaplarının Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Ekipleri tarafından dağıtılmaya başlandığını belirten Başkan Demirçalı, kitap desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin veya ailelerinin belediyenin çağrı merkezinden kayıt yaptırabileceğini söyledi.

"Biz daima yanlarındayız"

Başkan Demirçalı, "Her öğrencimiz aynı imkanlara sahip değil. Öğrencilerimizin kaynaklara rahat ulaşamaması ya da imkanlarının el vermemesi, hayallerine kavuşmasına, başarıya ulaşmasına engel olmasın istiyoruz. Ek ders alamayan, kaynak kitap bulamayan öğrencimizin kalmaması için çalışıyoruz. Dağıttığımız bu kitap, aynı zamanda geçmiş dönem konularının da tekrarı niteliğinde olacak. Öğrencilerimiz yeter ki derslerine çalışsın, hedeflerinden uzaklaşmasın. Biz daima yanlarındayız" diye konuştu.

Yüreğir Belediyesi\'nden Öğrencilere Sınav Hazırlık Kitabı Desteği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Öğrencilere Sınav Hazırlık Kitabı Desteği - Son Dakika

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