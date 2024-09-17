Yüreğir Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, vatandaşların beslenme problemlerinin çözümüne destek olmak amacıyla ücretsiz diyetisyen hizmeti veriyor.

Yüreğir Belediyesi'nin obezite ile mücadeleye destek vermek ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla başlattığı ücretsiz diyetisyen hizmeti devam ediyor.

Kişiye özel beslenme listesi

Uygulama kapsamında Beslenme ve Diyet Uzmanı Yaren Ceyhanlı, vatandaşlara sağlıklı şekilde kilo vermeleri için destek oluyor. Beslenme programları hakkında bilgi veren Ceyhanlı, şunları söyledi:

"Kilo vermek için bize başvuran vatandaşlarımızın detaylı vücut analizlerini ve varsa mevcut hastalıklarını göz önünde bulundurarak kişiye özel beslenme listesi oluşturuyoruz. Hastamız, belirlenen ideal kilosuna ulaşana kadar haftalık takibini yapıyoruz. Bu takiplerde uygulanan diyet programını devamlı olarak güncelliyoruz. Diyet ile birlikte egzersiz programları önererek daha sağlıklı kilo vermelerine yardımcı oluyoruz. Fazla kilolarınızı verirken sağlığınızdan olmamak için diyetisyen eşliğinde hazırlanmış diyet listelerini takip etmeniz gerekir. Kişiye özel hazırlanan programdaki hiçbir ana ve ara öğün atlanmamalıdır. Kulaktan dolma bilgiler ile uygulanan hatalı programlar pek çok sağlık problemine yol açabilir. Şok diyetlerden kesinlikle uzak durulmalıdır."

Hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde verilen diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 80 44 çağrı merkezinden randevu oluşturacak. Daha sonra kan tahlilleri ile birlikte merkeze gelen vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılacak ve kişiye özel belirlenen diyet programı düzenli olarak takip edilecek.