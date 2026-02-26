Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: "Bugün İtibarıyla Belediyemizin Maliyeye Vadesi Geçmiş Tek Kuruş Borcu Bulunmamaktadır"

(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar, uyguladığımız tasarruf tedbirleri ve doğru kaynak yönetimi sayesinde bugün itibarıyla belediyemizin ve Yüreğir Personel Hizmetleri ve İmar Tic. A.Ş.'nin, maliyeye vadesi geçmiş tek kuruş borcu bulunmamaktadır. Hemşehrilerimizin bize emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. Hizmet üretirken mali dengeyi korumayı başardık" dedi.

Demirçalı, yürütülen planlı çalışmalar sonucunda, belediyenin ve iştiraki olan Yüreğir Personel Hizmetleri ve İmar Tic. A.Ş.'nin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na herhangi bir borcunun kalmadığını açıkladı.

Demirçalı açıklamasında, şunlaır kaydetti:

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mali disiplini esas alan, şeffaf ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı benimsedik. Titizlikle yürüttüğümüz çalışmalar, uyguladığımız tasarruf tedbirleri ve doğru kaynak yönetimi sayesinde bugün itibarıyla belediyemizin ve Yüreğir Personel Hizmetleri ve İmar Tic. A.Ş.'nin, maliyeye vadesi geçmiş tek kuruş borcu bulunmamaktadır."

Elde edilen sonucun güçlü bir yönetim anlayışı ve ekip çalışmasının ürünü olduğunu vurgulayan Demirçalı, "Hemşehrilerimizin bize emanet ettiği kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdik. Hizmet üretirken mali dengeyi korumayı başardık. Bu tablo, Yüreğir'imiz adına önemli bir kazanımdır. Mali yapısı güçlü, hizmet kapasitesi yüksek bir belediye olarak Yüreğir'imize değer katmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.