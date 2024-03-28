Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, merkezin hayırlı olmasını diledi ve sağlık alanında yapılan yatırımların devam edeceğini belirtti. Törene, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da katıldı.

28.03.2024 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediyesince yaptırılan aile sağlığı merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Güzel Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen açılışta, merkezin hayırlı olmasını diledi.

Yüreğir'de görev süresince eğitimden sağlığa çok ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Kocaispir, daha sağlıklı bir toplum, güzel ve kaliteli bir yaşam için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Törene, Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar da katıldı.???????

Kaynak: AA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yerel Haberler, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde tartıştığı emekli esnafa saldırdı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de Slogan Karşısında Şaşkınlık Yaşadı
15:25 Alacaklılar kapıya dayanmıştı Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı Alacaklılar kapıya dayanmıştı! Ekol Asansörleri, 34 yıllık faaliyetinin ardından iflasını açıkladı
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere zam için tarih verdi
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:59 İngiltere’de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi İngiltere'de gösteri uçağı düştü, pilot yanarak can verdi
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:30 AKP İzmir adayı Hamza Dağ’a TKP’li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı AKP İzmir adayı Hamza Dağ'a TKP'li olduğunu söyleyen kişi tartışma yarattı
14:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bursa’da gövde gösterisi Mitinge 90 bin kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da gövde gösterisi! Mitinge 90 bin kişi katıldı
14:06 Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy’nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy’un da adı geçiyor Birçok suçla yargılanan rapçi Diddy'nin cinsel ilişki ağında model Daphne Joy'un da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 17:42:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement