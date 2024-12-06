Yüreğir Belediyesi ve Türk Kızılay İşbirliğiyle Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Yüreğir Belediyesi ve Türk Kızılay İşbirliğiyle Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

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Yüreğir Belediyesi ve Türk Kızılay Adana Şubesi, 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya, toplumda kan bağışı farkındalığını artırmayı ve düzenli bağışçı sayısını çoğaltmayı hedefliyor.

06.12.2024 14:38  Güncelleme: 15:21
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi ve Türk Kızılay Adana Şubesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şubesi ile birlikte kan bağışı kampanyası düzenledi. "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla gerçekleştirilen, toplumda kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı ve düzenli kan bağışçısı sayısının artırılmasını hedefleyen kampanyaya belediye çalışanları ve mahalle sakinleri de yoğun ilgi gösterdi.

Belediye bahçesine kurulan kan bağışı noktasını ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Türk Kızılay Adana Şubesi ve belediyemiz iş birliğinde anlamlı bir kampanya düzenledik. Kan bağışı, kan bekleyen binlerce insanın hayatını kurtarmanın yanı sıra bağış yapan kişinin sağlığını da olumlu yönde etkilemektedir. Kanın tek kaynağı insandır. Bu noktada kanın sadece acil değil sürekli ihtiyaç olduğu bilincinde davranarak kan kampanyamıza desteklerde bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi ve Türk Kızılay İşbirliğiyle Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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