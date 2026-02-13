Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekiplerinden Fırınlarda Denetim

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; iş yerlerinin ruhsat durumu, hijyen koşulları, gramaj uygunluğu, fiyat tarifeleri ve çalışanların gerekli belgeleri kontrol edildi. Özellikle pide ve ekmek üretimi yapan işletmelerde, gramaj ve üretim alanlarının temizlik standartlarına uygunluğu üzerinde duruldu.

Denetimlere belediyede görevli çevre mühendisleri de katılarak fırın bacalarının teknik uygunluğu, filtre sistemleri ve çevreye olası etkilerini yerinde incelendi. Baca sistemlerinin mevzuata uygunluğu, duman ve emisyon kontrolleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar hakkında yasal işlem uygulandı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Ramazan ayı boyunca hem hijyen hem de çevre sağlığı açısından denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları Zabıta Müdürlüğü'ne bildirebileceklerini ifade etti.