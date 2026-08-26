Yüreğir'de kebapçı ve restoranlara sıkı denetim
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Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kebapçı ve restoranlarda ruhsat, hijyen, temizlik, fiyat tarifesi ve genel işleyiş denetimi gerçekleştirdi. Tespit edilen eksiklikler nedeniyle işletme sahipleri bilgilendirildi.
(ADANA) - Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren kebapçı ve restoranlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ruhsat, hijyen, temizlik, fiyat tarifeleri ve genel işleyişleri kontrol edildi. Ekipler, denetimler sırasında tespit edilen eksikliklerle ilgili işletme sahiplerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu.
Yetkililer, vatandaşların sağlığı ve güvenliği için işletmelere yönelik denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.
Kaynak: ANKA
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