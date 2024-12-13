Yüreğir'de Kentsel Dönüşüm Süreci Toplantısı

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Kazım Karabekir Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek bölgede devam eden kentsel dönüşüm süreci hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Demirçalı, "Depremin çok konuşulduğu ve çok yakından hissedildiği bir ortamda kentsel dönüşümle insanların eskiyen evlerini daha nezih, kaliteli ve sağlam evlere dönüştürmesini isteriz. Bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz" dedi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yerinde dönüşüm çalışmaları devam eden Kazım Karabekir mahalle sakinlerinin talepleri üzerine hak sahipleri ile konuşmak üzere bir araya geldi. Mahalle esnafının bahçesinde gerçekleşen buluşmada, Başkan Demirçalı vatandaşların görüşlerini, taleplerini ve çekincelerini dinledi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir'in farklı bölgelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti. Bu çalışmalarda görüşme süreçlerinin de olduğunu söyleyen Başkan Demirçalı, Kazım Karabekir Mahallesi'nin de vatandaş müteahhit görüşmelerinin devam ettiği bölgelerden biri olduğunu ifade etti.

"Bu süreçte vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız"

Bu doğrultuda kamuoyuna bazı yansımaların olduğunu dile getiren Başkan Demirçalı, "Vatandaşlarımızın arzu etmediği, hoşuna gitmeyen tekliflerle alakalı konular gündeme gelmiş. Bizler de vatandaşlarımızın çekincelerini birinci ağızdan dinlemek için Kazım Karabekir mahalle sakini vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yaşadıkları sıkıntıları detaylıca istişare ettik. Bizden önceki yönetim mahallemizde 2,4 olarak Adana'da verilebilecek en yüksek yoğunluğu vermiş. Biz bu süreçte vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Vatandaşımız istediği müteahhitle anlaşabilir. Biz de dilerlerse avukat desteği, mimar, mühendis desteği veririz. Belediyemizin müteahhit belirleme gibi bir yetkisi yoktur. Vatandaşımızdan ricam şudur; yanlarında uzman biri olmadan, bu işi bilen biri olmadan önlerine konan her evraka imza atmasınlar. Mutlaka uzman arkadaşlarımız incelesin. Mağdur olmamaları için avukat eşliğinde sözleşmelerini yapsınlar" diye konuştu.

"Vatandaşımızın hakkı, hukuku öncelikli ilkemiz"

Halkın huzurunu ve rahatını her zaman önemsediklerini vurgulayan Başkan Demirçalı, kentsel dönüşümün ana gayesinin de bu olduğunu hatırlatarak, "Depremin çok konuşulduğu ve çok yakından hissedildiği bir ortamda kentsel dönüşümle insanların eskiyen evlerini daha nezih, kaliteli ve sağlam evlere dönüştürmesini isteriz. Bunun derdi ve hesabı içerisindeyiz. Genel mutabakat bizler için önemlidir. Vatandaşımızın hakkı, hukuku öncelikli ilkemiz. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.