Yüreğir'de Kuzen Katili Yargılanıyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Suriyeli A.A. (21) ile öldürülen Z.A'nın (22) babası müşteki R.A. ve tanık ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık A.A, olay günü teyzesinin oğlu Z.A. ile Koza Mahallesi'ndeki ikametinde akşam vakti bir araya geldiğini söyledi.

Bir süre sonra Y.A. ve A.Y'nin de eve geldiğini ve iskambil oynadıklarını belirten A.A, şu iddialarda bulundu:

"Z.A. bir ara gülüyor ve devamında bana yönelik küfrediyordu. Ben uyuşturucu kullandığından şüphelendim çünkü ara ara lavaboya gidip kusmaya çalışıyordu. Daha sonra aniden bana saldırarak boğmaya çalıştı. Maktulün cebinde bıçak olduğunu gördüm. Beni bıçaklayacağını düşündüm. Kendimi korumak için elimdeki bıçağı ona doğru salladım. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Panik yaparak olay yerinden motosikletle kaçtım. Bu kavgayı kesinlikle ben başlatmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Maktulün babası müşteki R.A. ise olayı görmediğini belirterek, sanıktan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde 10 Kasım 2025'te tartıştığı kuzeni Z.A'yı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen A.A, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı A.A, 11 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

Savcılık tarafından sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.