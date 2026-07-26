Yüreğir'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama
Adana Yüreğir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 serbest.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde 20 Temmuz'da Ali Güloğlu'nun (45) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan S.E, A.E.M. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.E.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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